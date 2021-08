Ardea, riaprono i termini per richiedere i buoni spesa Covid

Ardea – L’Amministrazione comunale di Ardea comunica che è stata riaperta la possibilità per i cittadini di fare richiesta per i buoni spesa Covid19, accedendo alla piattaforma sul sito istituzionale del comune.

Le modalità sono rimaste le stesse – afferma l’assessore Possidoni – è sufficiente andare sul sito del comune di Ardea, accedere attraverso lo Spid o le vecchie credenziali che avevate ricevuto, e procedere con l’inserimento della domanda.

Le domande dovranno essere inoltrate dal cittadino dalle ore 23:59 del giorno 30/07/2021 ed entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 30/09/2021.

Si tratta della terza tranche di distribuzione che effettuiamo quest’anno a favore dei nostri cittadini. A differenza del primo anno, in cui era stato utilizzato il sistema cartaceo che aveva portato a ritardi enormi nella liquidazione dei buoni, il procedimento informatizzato è decisamente più fluido e veloce, con maggiore trasparenza nei confronti dei cittadini che possono monitorare lo status della propria domanda sul portale, e con maggiore serenità anche per gli impiegati che non devono più gestire faldoni e faldoni di carta, con possibilità di errore.

Sul sito del comune di Ardea, potete leggere i criteri di partecipazione”.

Link piattaforma buoni Covid: https://urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=wt00031416

Link bando di partecipazione: https://comune.ardea.rm.it/notizie/avviso-pubblico-assegnazione-del-contributo-economico-una-tantum-erogato-sotto-forma-di-buoni-spesa-per-lacquisto-di-generi-alimentari-e-di-prima-necessita-a-favore-di-cittadini-in-c-2/

