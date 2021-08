Estate 2021, cosa fare a Sabaudia: il programma completo di agosto e settembre

Sabaudia – Se maggio e giugno sono stati l’anteprima e luglio ha rappresentato il vero inizio della stagione, con agosto si spiegano le vele e si prende il mare aperto verso un mese dedito all’intrattenimento e alla promozione turistica del territorio.

Sabaudia si conferma paladina dell’estate con un ricco cartellone di eventi che proprio a partire da questo week end entra nel suo clou, regalando a cittadini e turisti occasioni di divertimento e aggregazione, tra musica, cinema, cultura e molto altro ancora. Insomma ad attendere il pubblico, come recita il claim della programmazione promossa dall’Amministrazione comunale, ci sarà “un mare di eventi”.

Il dibattito protagonista il 2 agosto (ore 21) con True Crim, il salotto di Sabaudia promossa dall’associazione culturale Smart: si parlerà di “2 agosto ’80. La strage di Bologna” della criminologa Imma Giuliani.

Il 3 e 4 agosto (ore 21) fa il suo debutto la rassegna “Musiche di confine” con la direzione artistica del Maestro Piero Cardarelli, che dopo il successo de “I suoni del Lago… oltre il giardino” presenta alla sua città una due giorni dedicata alla musica, con un omaggio l’intramontabile Gabriella Ferri e con le sonorità latine di “Made in Mexico”.

Il 5 agosto i riflettori sono tutti per Sabaudia nella ricorrenza della sua fondazione: 88 anni dalla posa della prima pietra, si celebra la città e la sua evoluzione che l’ha portata oggi ad essere punto di riferimento su diversi fronti oltreché un esempio ammirabile di Città del Novecento. Alle ore 18.00, presso il Centro di Documentazione “Angiolo Mazzoni”, si terrà la presentazione del volume “Città di Fondazione. Comunità politiche e storia sociale”, di Simone Misiani, Renato Sansa e Fabrizio Vistoli, a cura dell’Osservatorio Geopolitico Internazionale sulle Città di Fondazione. In serata, come tradizione comanda, sarà il maestro Francesco Belli a dirigere il “Concerto per la posa della prima pietra” nell’ambito del rinomato Sabaudia Musica Festival promosso dall’associazione Convivium Pro Musica. Appuntamento in corte comunale alle ore 21.

Dal 6 al 13 agosto, piazza del Comune ospiterà l’arena di Sabaudia Studios: il festival del cinema italiano, prodotto dalla You Marketing Srl, è pronto ad entusiasmare il pubblico con 8 serate dedicate alla Settima arte, con le migliori produzioni dell’ultima stagione cinematografica, amarcord, retrospettive e tanti ospiti d’eccezione.

Ma Sabaudia non può mancare di festeggiare il ferragosto e anche in questo 2021 ad attendere cittadini e visitatori una tre giorni di musica e spettacolo: ad aprire la kermesse del Sabaudia Music Village sarà la tribute band di Jovanotti “Pensieri Positivi” (14 agosto), a cui segue “Mood Dance” con i migliori successi anni ‘70/’80/’90 (15 agosto) e Jackson Live (16 agosto), tra i migliori tributi al mondo di Micheal Jackson. Gli appuntamenti sono programmati alle ore 21.30 in piazza del Comune.

La musica resta protagonista dal 20 al 22 agosto quando, sempre nella arena di piazza del Comune, tornerà il Festival dei Cantautori Italiani: tre serate con performance di alto livello, con artisti provenienti da tutto lo stivale per raccontare in musica le più grandi hit della musica italiana.

E dal cantautorato si passa all’adrenalina di Sabaudia Rock 2021: altre tre serate di pura energia tra le note delle tribute band di Litfiba (“Santiago” 27 agosto), Gun’s Roses (“Revolution” 28 agosto) e ACDC (Black Ice, 29 agosto).

In questo fitto cartellone di eventi si inseriscono tante altre iniziative, come l’esposizione di opere artigianali e tradizioni locali “L’Estate di Minerva 2021” presso il Parco Medaglie d’Oro e l’expo in piazza Santa Barbara “Estate al Brigant… ino – Sabaudia Live 2021”, con mercatini, spettacoli e palestra all’aperto. In via Umberto I invece spazio alle edizioni straordinarie del “Mercatino a km 0”, promosso da Laboratorio Sabaudia (2, 14 e 23 agosto, dalle 7 alle 13) e alla Mostra mercato dell’artigianato, antiquariato, collezionismo, vintage e usato) a cura dell’associazione RecordArt (dal 20 al 22 e dal 27 al 29 agosto).

Da non dimenticare l’appuntamento con il talk di Baraonda, presenza fissa nel cartellone di Sabaudia (il 18 agosto alle ore 21 in corte comunale) e il triangolare di calcio “Una partita per la ricerca”, evento benefico in favore di Parent Project che si svolgerà presso lo stadio comunale “Mario Fabiani” (20 e 21 agosto).

E poi ci sarà settembre con tanti altri appuntamenti degni di nota, tra cui il Premio Pavoncella (4 settembre), il Festival della Danza di Sabaudia (9 settembre), Azzurro – tutti i colori del mare (dal 10 al 12 settembre), Il mondo della Consulta… Insieme per il sociale, la cultura e lo sport (10 settembre), la Festa dello Sport 2021 (11 settembre), il Gran Galà di Baraonda (22 settembre), e tanti altri eventi.

Il cartellone “Estate a Sabaudia… un mare di eventi” è promosso dall’Amministrazione comunale con il supporto delle associazioni, comitati, operatori culturali e consorzio Onda Blu. Gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili, e realizzati nel rispetto delle prescrizioni anti covid-19.

Il calendario potrebbe subire variazioni, anche a seguito delle ulteriori prescrizioni che dovessero arrivare dagli Enti sovraordinati. Sul sito istituzionale, è possibile consultare il calendario completo con tutti i dettagli della programmazione: https://bit.ly/3yijlRZ.

