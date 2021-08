Fiumicino – “Da oggi sono partiti i lavori di asfaltatura di via Castel Campanile. È un intervento su un’arteria di importanza strategica”. Lo fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia.

“Ci saranno diversi giorni di disagi per coloro che transitano sull’arteria – aggiunge il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, presente al cantiere assieme all’assessore Caroccia – ripagati però da un’opera tanto attesa. Siamo stati oggi sul posto per incontrare i cittadini che in questi ultimi periodi ci hanno sollecitato questo importante intervento, che si va ad aggiungere ad altri che partiranno in questo quadrante a breve”.

Foto 3 di 4







“L’intervento programmato già da tempo – conclude Caroccia – ammonta a 500.000 euro e si concluderà nel corso delle prossime settimane”.

Vona e Calcaterra: “Risposta importate dell’Amministrazione ai cittadini”

“Il rifacimento di via Castel Campanile era un intervento atteso da anni dai cittadini che vi transitano quotidianamente. Da oggi, finalmente, questa strada avrà un nuovo aspetto. Sono infatti partiti i lavori di asfaltatura e messa in sicurezza di alcuni chilometri di questa strada. Prosegue dunque l’attenzione che questa Amministrazione sta mettendo nel garantire la sicurezza dei propri concittadini e l’opera di riqualificazione di alcune arterie importanti nel quadrante nord del Comune. Sono azioni concrete che aiutano i nostri cittadini a sentirsi parte integrante di una comunità. Fatti, non annunci. Ovviamente questo tipo di interventi, programmati dall’Assessorato ai Lavori pubblici, proseguiranno anche nei prossimi mesi”, il commento della Presidente del Consiglio comunale, Alessandra Vona, e del capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale, Stefano Calcaterra.

Meloni e Magionesi: “Un intervento che migliora vivibilità”

“Dopo anni e anni di attesa i residenti di via Castel Campanile e tutti coloro che per necessità transitano su questa strada ogni giorno potranno farlo in tutta sicurezza: si sta infatti procedendo a riasfaltare 5 chilometri di strada. Ringraziamo l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia per aver dato una risposta concreta a una esigenza reale di chi vive in quella porzione di territorio. In più di una occasione l’Assessorato e in generale questa Amministrazione hanno dimostrato sensibilità e attenzione per le problematiche del nord del Comune. Tanti interventi sono già stati fatti e molti altri sono in programmazione nei prossimi mesi, tutti con un unico obiettivo: migliorare la vivibilità dei nostri concittadini e rendere il nostro Comune più bello e accogliente”, affermano la Presidente della Commissione Lavori pubblici, Paola Meloni, e la Presidente della Commissione Ambiente, Paola Magionesi.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino