Fondi, maxi sanificazione in arrivo sulle spiagge: il calendario degli interventi

Fondi – Sanificazione in arrivo sulle spiagge del comune di Fondi. Gli interventi prenderanno il via all’alba di domani martedì 3 agosto nel tratto di arenile compreso tra Lago Lugo e Sant’Anastasia. La ditta incaricata sarà al lavoro dalle 3.00 di notte alle 6.00 del mattino. Le operazioni di sanificazione riprenderanno all’indomani, nel tratto di spiaggia compreso tra Sant’Anastasia a Torre Canneto. Anche in questa seconda nottata di sanificazione, dunque, operai al lavoro dalle 3.00 alle 6.00 del mattino di mercoledì 4 agosto.

L’intervento, come specificato nella determina a firma del dirigente Giorgio Maggi, sarà ripetuto più volte nel corso della stagione estiva in ragione della grande affluenza turistica e dell’emergenza sanitaria e riguarderà anche accessi al mare e tratti retrodunali. Si invita la popolazione a non accedere in spiaggia nei giorni e negli orari indicati.

Martedì 3 agosto

Luogo: Lago Lungo – Sant’Anastasia

Orario: 3.00 – 6.00

Mercoledì 4 agosto

Luogo: Sant’Anastasia – Torre Canneto

Orario: 3:00 – 6:00

