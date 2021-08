Hub di Ladispoli, dalla Regione un riconoscimento per l’ottimo lavoro svolto

“Sono veramente molto onorato di ricevere questo riconoscimento che condivido con chi, ogni giorno e con grande passione, collabora all’hub di Ladispoli”. Con queste parole Pasquale Raia, delegato alla sanità del sindaco Grando, ha commentato la targa che gli è stata consegnata dal consigliere regionale e vice presidente della Commissione sanità del Lazio, Fabio Capolei, e dall’onorevole Andrea Ruggieri per “l’ottimo risultato ottenuto nella gestione dell’hub vaccinale di Ladispoli”.

“In tre mesi – ha proseguito Raia – nel nostro hub, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e realizzato all’interno del Centro Anziani di via Trapani in collaborazione con la Asl Rm4 e il sindacato dei medici di base SMI, è stata superata la soglia delle venticinquemila vaccinazioni. Siamo diventati un punto di riferimento non solo della Asl Rm4 ma dell’intero territorio regionale.

Tutto questo è possibile grazie ai medici ed agli infermieri della Asl Rm 4, coordinati dalla dottoressa Elena Giordano e dal suo referente Mario Mongillo, e a tutti i volontari della Protezione Civile Comunale, di C.I.S.O.M Tuscia dei Cavalieri di Malta, di UNPPE sezione di Ladispoli, di Nuova Acropoli, del personale del Centro Anziani, di Assovoce, di Avalon, di Volontari per Ladispoli e di Insieme per Ladispoli che quotidianamente assistono i cittadini che si recano al Centro vaccinale”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ladispoli