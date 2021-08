“Il futuro dell’Europa tra Brexit, pandemia e regole di bilancio”: se ne parla al Circeo

San Felice Circeo – Alla rassegna estiva Mediterranea – la civiltà blu, promossa dall’Associazione Amor per Circeo, si parla del futuro dell’Europa, di quale Europa troveremo tra qualche anno quando questa fase storica complicata passerà.

“L’Europa che verrà” è appunto il titolo della serata che vede la partecipazione di Massimo Claudio Comparini, Amministratore Delegato Thales Alenia Space; Davide Giacalone, giornalista, scrittore e saggista; Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia; Loredana Teodorescu, Responsabile Affari internazionali ed Europei Istituto Luigi Sturzo; e con la conduzione di Andrea Pancani, vicedirettore del TG La7.

“L’Europa e il resto del mondo sono ancora alle prese con la pandemia. Ma quando l’emergenza finirà, come cambierà l’Unione Europea? Che impatto avranno i fondi del Next Generation EU? E come completare l’integrazione dei 27 Paesi? Dopo il rilancio del Patto transatlantico con gli Stati Uniti di Biden, come cambieranno i rapporti con Cina e Russia?”

Questi alcuni fra i tanti temi che saranno affrontati nell’appuntamento di mercoledì 4 agosto alle ore 20.00 nella splendida cornice di Vigna La Corte a San Felice Circeo.

L’evento sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook e sul sito di Amor per Circeo https://amorpercirceo.com e sul sito https://micromegas.com.

Il programma completo della rassegna è consultabile su https://amorpercirceo.com/

