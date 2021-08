Lampadari moderni, l’arte di scolpire con la luce

Quando si parla di lampadari moderni, si è lontanissimi dal concetto classico di lampadario. Ben più che semplice strumento di illuminazione, i lampadari moderni si sono evoluti fino a diventare i protagonisti dell’arredamento domestico, anche grazie alle tante prestigiose firme del design (italiano e internazionale) che ne hanno fatto il proprio oggetto di studio e innovazione.

Le innovazioni della tecnica, tra cui l’introduzione delle lampadine a LED, fa sembrare la classica lampadina a incandescenza arcaica quanto una lampada a olio. I lampadari a LED moderni, grazie alla flessibilità di questa nuova tecnologia di illuminazione, possono adattarsi a ogni forma ed esigenza. Questo ha aperto ai designer un mondo di possibilità prima totalmente inaccessibile, se non addirittura impensabile.

Lampadari moderni: protagonisti del design e dello stile

Da sempre il design ha mostrato un interesse particolare per le lampade di ogni forma e dimensione. Dalla Lampada Arco di Achille e Pier Giacomo Castiglioni fino ad arrivare agli Arrangements di Michael Anastassiades, l’illuminazione stimola la fantasia e le capacità dei designer di tutto il mondo, con risultati sorprendenti diventati vere e proprie icone di stile. La ricerca della luce incontra infatti quella sui materiali, fino a portare a prodotti che sono niente meno che vere sculture di luce.

L’importanza dei lampadari, specialmente in ambito domestico, è la loro capacità di determinare lo stile dominante dell’ambiente in cui si trovano. Un salotto non può essere moderno con un lampadario in stile mediterraneo o provenzale e viceversa. Nel caso di mancata corrispondenza, non ci sarà l’effetto desiderato e l’arredamento ne soffrirà nel suo complesso.

La scelta non si limita di certo al solo salotto: ottimi e bei lampadari fanno la differenza in tutti i principali ambienti della casa. I lampadari sospesi da camera da letto, così come quelli da cucina, guidano e completano l’arredamento anche di questi ambienti, con risultati splendidi e funzionali, quando viene scelto il modello giusto.

È importante scegliere il lampadario giusto per ottenere lo stile e l’effetto desiderati, ma c’è anche un altro aspetto fondamentale che deve sempre guidare nella scelta di un lampadario: il tipo e la qualità della luce.

Lampadari moderni: l’importanza della qualità della luce

In un ambiente domestico l’illuminazione ha il potere di influenzare profondamente lo spazio su cui interviene. Non è una cosa da sottovalutare perché la scelta della luce giusta può significare tanto: una salotto illuminato correttamente, ad esempio, sembrerà all’occhio immediatamente più accogliente e gradevole.

La qualità della luce e dell’illuminazione è uno degli aspetti che influenza maggiormente la nostra vita, anche in modi inaspettati. La luce del sole, nelle giuste dosi, fa bene alla pelle, la luce blu degli schermi di smartphone e computer è nociva per gli occhi, l’illuminazione corretta di un ambiente contribuisce attivamente al benessere di chi vi si trova. A volte scegliere la luce giusta può segnare la differenza tra un ambiente piacevole e mal di testa ricorrenti.

I lampadari moderni a LED consentono possibilità infinite per la gestione della qualità della luce. Disponibili in tante temperature di luce differenti (la “temperatura” della luce indica quanta questa è calda e tendente al giallo, o fredda tendente e quindi al blu), esistono anche versioni che permettono di regolarne a piacere non solo l’intensità, ma anche il bilanciamento. Se il classico dimmer permetteva di scegliere a piacere se avere un ambiente ben illuminato o una rilassante penombra, la tecnologia ha reso possibile controllare il colore della luce, senza dover cambiare lampadine.

