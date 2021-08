Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Dopo il transito della perturbazione che domenica avrà portato forte maltempo al Nord e una certa instabilità anche al Sud, sull’Europa centrale rimarrà attivo un teso flusso di correnti umide ed instabili mediamente sudoccidentali che influenzerà il tempo fin sulle nostre regioni settentrionali con una spiccata variabilità e nuovi rovesci o temporali soprattutto nel pomeriggio su Alpi, est Liguria, Lombardia e Nordest. Salvo un po’ di variabilità sulle regioni centrali andrà meglio sul resto d’Italia, con le temperature che inizieranno a ridimensionarsi anche al Centro e su parte del Sud per l’ingresso di correnti dai quadranti settentrionali. Rimarranno condizioni di caldo intenso ancora in Sicilia e sul tacco dello Stivale con possibili picchi superiori a 40°C sul Catanese interno, Cosentino e Materano, ma sulle altre regioni meridionali si perderanno alcuni gradi.

METEO LUNEDI’ 2 AGOSTO. Al Nord: Nubi residue e locali temporali sull’alto Adriatico al mattino, al pomeriggio nubi sparse e qualche isolato temporale in Val Padana. Temperature in lieve aumento, massime tra 28 e 30. Al Centro: Soleggiato su tutte le regioni per l’intera giornata. Da segnalare solo locali annuvolamenti sull’alta Toscana con piovaschi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 29 e 32.

Al Sud: Sole per l’intera giornata e caldo meno intenso su tutte le regioni. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: giornata stabile e complessivamente assolata salvo nubi alte e stratificate in aumento dal pomeriggio su Toscana, Umbria e Lazio; locale instabilità prevista sul Nord Ovest della Toscana, piuttosto fugace comunque. Temperature estive ma senza eccessi. Venti a regime di brezza; locali rinforzi su coste e Appennino. Mare da molto mosso a mosso.

Commento del previsore Lazio

Lunedì con tempo buono salvo ancora locale instabilità diurna sul Nord Ovest della Toscana. Martedì giunge un fronte nuvoloso su Umbria, bassa Toscana e Lazio che apporterà anche delle debolissimi piogge sabbiate in particolare sui settori laziali e umbri. Le temperature massime risulteranno più vivibili; nuovo aumento termico previsto nel corso del weekend. Tra 4 e 5 agosto instabilità in transito da Toscana verso Umbria; ai margini il Lazio.

Fonte: 3B Meteo