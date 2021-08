Ostia, la denuncia della Raggi: “Sabotato l’impianto d’irrigazione sul lungomare”

Ostia – “Questo che vedete in foto è il tubo dell’impianto di irrigazione dei giardini del lungomare di Ponente, a Ostia, sul litorale di Roma. Pensate che era stato tagliato, in più parti, con una lama di un coltello. A causa di questo atto vandalico le piante non sono state annaffiate”.

Inizia così uno degli ultimi post pubblicati sulla pagina Facebook della sindaca di Roma, Virginia Raggi, che denuncia quanto accaduto sul litorale romano e definendo l’episodio un atto “vergognoso. Adesso l’impianto è stato riparato ed è tornato in funzione, ma quello che bisogna capire è che gesti del genere danneggiano tutti noi cittadini. La nostra risposta sarà sempre la stessa: andiamo avanti nella cura del verde e nella lotta al degrado, molto spesso causato da qualche incivile”.

“I giornali e le televisioni locali hanno parlato molto della mancanza dell’acqua e della conseguente sofferenza del verde e forse potrebbero parlare anche di questo. Chi ha interesse a far seccare le piante dei giardini davanti al mare? L’impianto è stato riparato e come vedete dalla foto qualche balordo si è dato parecchio da fare. Come sempre non ci facciamo intimidire e andiamo avanti ma credo che l’informazione abbia il dovere di parlare di questi gesti infami. Lo farà?”, il commento, sui social, del consigliere capitolino, Paolo Ferrara.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio