“Pfizer e Moderna aumentano il prezzo dei vaccini all’Unione Europea”

Londra – Pfizer e Moderna hanno aumentato il prezzo dei loro vaccini negli ultimi contratti di fornitura all’Unione europea. Secondo quanto riporta il Financial Times, Pfizer ha aumentato il prezzo del proprio vaccino di oltre il 25% e Moderna di oltre il 10%. I termini degli accordi, sottoscritti nel 2021 per un totale di oltre 2,1 miliardi di dosi fino al 2023, sono stati rinegoziati dopo che i dati degli studi di Fase 3 hanno evidenziato che i vaccini a mRNA delle due case farmaceutiche hanno una maggiore efficacia rispetto ai vaccini più economici sviluppati da Oxford-AstraZeneca e Johnson&Johnson.

Il nuovo costo per una dose di Pfizer è ora di 19,50 euro, rispetto ai precedenti 15,50 euro, secondo quanto risulta dalle parti del contratto visionate dal Ft. Per quanto riguarda il vaccino Moderna, una fonte del quotidiano finanziario riferisce che il nuovo prezzo per una dose è ora di 22,50 euro, rispetto ai precedenti 19 euro. Si tratta di un prezzo più basso rispetto ai 28,50 dollari concordati inizialmente dalla Ue con Moderna, che è poi stato rivisto poiché è aumentato il quantitativo ordinato. (fonte Adnkronos)