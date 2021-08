Pontina, rimozione del sovrappasso a Pomezia: traffico interdetto durante i lavori

Pomezia – Al via i lavori per la rimozione del sovrappasso pedonale lungo la strada statale 148 “Pontina”, al km 27,948 a Pomezia, Roma.

Le attività, che verranno svolte mercoledì 4 agosto, in orario notturno, dalle 22.00 alle 6.00 di giovedì 5, prevedono la rimozione del sovrappasso pedonale prospiciente via Poma a Pomezia in provincia di Roma.

Il sovrappasso che era stato immediatamente interdetto, per motivi di sicurezza, all’attraversamento pedonale dal momento del passaggio di competenza della statale da Astral a Anas, verrà ricostruito dopo l’estate al fine di evitare che le operazioni interferiscano con il traffico vacanziero e pendolare che caratterizzano la statale.

Durante le operazioni il transito sarà interdetto in entrambe le direzioni con deviazioni su viabilità locale.

