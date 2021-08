“Rebeniza – L’Ombra del Maestro”: ecco il nuovo film di Leonardo Bonetti

Tv e Cinema – Il prossimo 10 agosto, alle ore 21:00, nel contesto della rassegna cinematografica dell’Estate Romana, sarà proiettato in prima nazionale il nuovo film di Leonardo Bonetti “Rebeniza – L’Ombra del Maestro”. L’evento si svolgerà all’Arena Elsa Morante di Roma alla presenza dell’autore.

La trama

“Rebeniza” (da Srebrenica, cittadina della Bosnia-Erzegovina teatro di un massacro di civili durante l’ultima guerra serbo-bosniaca) è il cognome italianizzato di un giovane regista di origini serbo-croate in Italia ormai da oltre vent’anni. Sta girando un documentario sull’ “amore ai nostri tempi in Italia”, un lavoro iniziato un paio di anni prima dal suo maestro, figura di spicco del cinema romano e già insegnante al Centro Sperimentale di Cinematografia. Il giovane, che è in possesso del film incompiuto a causa della misteriosa scomparsa del grande regista, sta conducendo una serie di interviste a intellettuali e scrittori, alcuni già intervistati dal maestro, altri la cui partecipazione era prevista nel piano originale dell’opera. Rebeniza spera di poter finire il film ma, al tempo stesso, non disdegna di condurre un’inchiesta privata per trovare il maestro.

Nel suo viaggio attraverso l’Italia, incontrando misteriosi personaggi ancora da intervistare, la verità sul protagonista e ciò che accadde al maestro due anni prima si svela lentamente, come un mosaico che va componendosi da solo. Il documentario da terminare è per Rebeniza un modo per portare a compimento la sua vendetta. L’opera stessa, in tutte le sue sfaccettature, sembrerebbe vivere e valere solo per consumare quel sentimento pieno di disperazione. Sennonché il destino lo porterà a incontrare due figure femminili che, conducendolo dal maestro, gli impediranno, tuttavia, di commettere un delitto che lo perderebbe per sempre.

Biografia regista

Leonardo Bonetti (Roma 1963) è un poeta, compositore e regista italiano. Ha pubblicato in riviste letterarie e cinematografiche tra cui Il Caffè illustrato, L’Illuminista, 451 Via della Letteratura della Scienza e dell’Arte, l’immaginazione, ET Cinematografica, La Gru, Rifrazioni.

I suoi libri hanno ricevuto importanti riconoscimenti come il Premio Nabokov 2009, il Premio Carver 2011 e il Premio di poesia Lorenzo Montano 2012. L’opera che lo ha portato all’attenzione dei lettori è il romanzo d’esordio Racconto d’inverno.

Dopo la realizzazione di un mediometraggio dal titolo Donina – un ritorno (Roma 2015), ha scritto e diretto il film Un amore rubato (Roma, 2016) e recentemente realizzato il lungometraggio Rebeniza, l’ombra del Maestro (Roma 2021).

Proprio per la sua natura di autore attivo su più fronti del linguaggio, i suoi lavori sono caratterizzati da una tensione espressiva che, nella dimensione più specificatamente filmica, tende a un’idea di opera intesa come contaminazione di musica, parola e immagine.

Opere Narrative

Racconto d’inverno, Marietti, Milano 2009 (Premio Nabokov 2009)

Racconto di primavera, Marietti, Milano 2010 – nota critica di Walter Pedullà – (Premio Carver 2011)

A libro chiuso, Sigismundus, Ascoli Piceno 2012 – nota introduttiva di Antonio Prete – (Premio di poesia Lorenzo Montano 2012)

Racconto d’estate, Marietti, Milano 2012 – (finalista Premio Celano 2013)

Una storia immortale, Italic peQuod, Ancona 2013

La quercia nella fortezza, Italic peQuod, Ancona 2015

Una relazione pericolosa, Italic peQuod, Ancona 2016

L’isola che non c’era, Il Ramo e la Foglia, Roma, 2021 (2° classificato – Premio Anna Maria Ortese 2021)

Opere Audiovisive

Pinì dice di sì ma non ne vuole sapere (della disponibilità indifferente), (cortometraggio) Italia, 2001

Donina (un ritorno), (mediometraggio), Italia, 2015

Un amore rubato, (lungometraggio), Italia, 2016

Rebeniza, l’ombra del Maestro (lungometraggio), Italia, 2021

(Il Faro online)