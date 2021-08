Rischia di annegare: brutta avventura per un ragazzo a Fregene

Fregene – Ha rischiato di annegare un giovane di 24anni ieri domenica 1 agosto a Fregene. L’episodio è avevnuto dopo le 18, nello spazio d’acqua antistante lo stabilimento dell’Aeronautica militare.

Il ragazzo, semi annegato, non riusciva a rientrare a riva; a recuperarlo i bagnini, che sono riusciti a riportarlo in spiaggia. Nel frattempo si è messa in moto la macchina dei soccorsi con l’intervento dell’ambulanza e del personale sanitario di Ares 118.

Anche l’eliambulanza è stata attivata; il paziente però è stato trovato cosciente: per lui è stato sufficiente il ricovero all’ospedale Grassi in codice giallo.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino