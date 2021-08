Roma – Alle 16 di oggi è stato dato l’allarme alla sala operativa dei Vigili del fuoco per l’incendio di un’officina in via Accumoli, all’interno della quale erano presenti diverse auto.

I soccorsi si sono attivati velocemente e hanno raggiunto il luogo interessato dalle fiamme con due squadre, un’autoscala e il Carro Teli. Il tratto di strada è stata chiusa al traffico per consentire le attività di spegnimento del rogo, per sedare il quale è accorso anche il funzionario di turno provinciale dei Vigili del fuoco.

Tanta la paura per gli abitanti della zona sono stati avvolti da una fitta coltre di fumo nero.

Due le persone ferite all’interno dell’officina entrambe trasportate al Sant’Eugenio d Roma.

