Il fatto

SuperEnalotto, la fortuna continua a baciare Roma: centrato un 5 da oltre 33mila euro

La giocata vincente è stata convalidata nel punto vendita "Non solo tabacchi" in via Andersen 155

Roma – L’ultimo concorso del SuperEnalotto di luglio ha portato fortuna a un giocatore di Roma, che nel concorso di sabato 31 ha centrato un “5” da 33.610,45 euro. La giocata vincente è stata convalidata nel punto vendita “Non solo tabacchi” in via Andersen 155. Il Jackpot, nel frattempo, arriva a 62,9 milioni di euro, che verranno messi in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre nel Lazio, riferisce Agipronews, manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.