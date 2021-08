Tokyo 2020, Vezzali: “Gli atleti sono locomotiva di sviluppo per l’Italia intera”

Tokyo – Lo sport riaccende un Paese che deve rinascere dalla pandemia. Le emozioni che dona, l’entusiasmo che sprigiona aiuta le persone a reagire e lo fanno seguendo l’esempio del coraggio, della determinazione e della forza del cuore di un atleta.

E’ questo il concetto che si evidenzia delle parole di Valentina Vezzali: “Lo sport è una locomotiva emotiva per il Paese. Da Wembley a Wimbledon sino a Tokyo stiamo ottenendo risultati straordinari che ci rendono orgogliosi e ci proiettano ai vertici della scena internazionale”. Il Sottosegretario allo Sport a Tokyo in occasione delle Olimpiadi sottolinea i valori che stanno mostrando gli atleti. I campioni dell’Italia Team ispirano l’Italia ad andare verso il futuro, con ottimismo: “Al tempo stesso ci impongono decisioni, azioni e atteggiamenti che diano sviluppo, programmazione e stabilità al nostro sport. Gli Azzurri stanno donando al Paese un’occasione unica che le istituzioni, il mondo della politica ed il sistema sportivo italiano, non possono sciupare”. All’Ansa la Vezzali, dichiara e conclude.

