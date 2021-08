Arpa Lazio, al via il monitoraggio della qualità dell’aria nel porto di Civitavecchia

Civitavecchia – L’Arpa Lazio ha pianificato una campagna di monitoraggio della qualità dell’aria nell’area portuale di Civitavecchia, in accordo con il Comune, la Capitaneria di porto e le Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centro-settentrionale. Lo scopo della campagna è quello di acquisire maggiori informazioni sulla situazione nel periodo estivo che vede un aumento del traffico di navi e traghetti.

“A partire da martedì 3 agosto – si legge in una nota dell’Arpa Lazio -, l’Agenzia ha posizionato in prossimità della banchina 18 del porto un mezzo mobile dotato di strumenti per la misurazione degli inquinanti abitualmente considerati per la valutazione della qualità dell’aria: polveri sottili (PM10 e PM2,5), ossidi di azoto, biossido di zolfo, benzene e ozono”.

“L’attività di monitoraggio durerà per alcune settimane e i dati raccolti da questa stazione si andranno a sommare a quelli provenienti dalle altre 14 centraline presenti nel comprensorio di Civitavecchia, di cui due (CV Porto e Fiumaretta) a poche centinaia di metri dalla posizione del mezzo mobile”.

