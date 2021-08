Attacco alla Regione Lazio: come gli hacker sono entrati nel portale della Pisana

Roma – Sono i diversi i passaggi di un attacco hacker come quello che ha colpito nelle scorse ore, ed è tuttora in corso, il Ced regionale del Lazio. Un ‘attacco-tipo’ con ransomware cryptolocker parte dall’introduzione del malware, spiegano fonti qualificate, o attraverso una mail di phishing o con il furto di identità di un amministratore di rete. Una volta all’interno i dati vengono criptati e viene lasciato un file con un link. Solo cliccando questo link, viene fatto notare, si può far partire la trattativa che può portare a una richiesta di ‘riscatto’ per decriptare i dati. Al momento sull’attacco hacker sono in corso le indagini serrate della Postale Postale d’intesa con la Procura di Roma. Quello che è emerso finora è che i dati sensibili contenuti nei sistemi non sono stati intaccati dal malware e che nessuna trattativa con richiesta di riscatto è stata avviata. (fonte Adnkronos)