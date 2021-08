Cerveteri, è il mese di Etruria Eco Festival sul Lungomare

Cerveteri – “Anche ad agosto Cerveteri sarà la città dei grandi eventi, dello spettacolo, dei big della musica italiana, della comicità, del teatro. Abbiamo appena concluso un mese di luglio straordinario, con tantissimi eventi e personaggi noti della TV e del cinema, che hanno richiamato un pubblico davvero importante.

Quest’anno sul cartellone degli spettacoli estivi abbiamo fatto un investimento importante, anche se avremmo voluto fare ancora di più. Perché dopo un anno e mezzo davvero difficile, fatto di chiusure e distanze, volevamo offrire alla cittadinanza e ai tanti appassionati di Cerveteri, un’offerta culturale estiva di grande spessore. Ad agosto ci saranno ancora tantissimi eventi, con una straordinaria edizione di Etruria Eco Festival sul nuovo Lungomare dei Navigatori Etruschi, con rassegne e grandi comici al Parco della Legnara e con tanti altri progetti sui quali stiamo già lavorando da tempo e che a breve speriamo di poter annunciare”.

A dichiararlo è Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri nel presentare il cartellone di eventi estivi del mese di agosto.

A Campo di Mare, sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, in scena la 15esima edizione di Etruria Eco Festival. Una location suggestiva per festeggiare un anniversario di prestigio per la kermesse, che per la prima volta nella sua storia si sposta sulla spiaggia degli Etruschi, sulla stessa sabbia che nel 2019 ospitò il concerto di Jovanotti.

Un Lungomare che dopo mezzo secolo, dopo un grande lavoro di restyling portato a compimento dall’Amministrazione comunale del Sindaco Alessio Pascucci, si è finalmente illuminato con tante serate di musica, intrattenimento e famiglie, che già per tutto il mese di luglio, e l’auspicio è che scelgano di farlo anche ad Agosto, hanno scelto il mare di Cerveteri per trascorrere le proprie vacanze e serate.

Programma straordinario per la manifestazione, che si inaugura martedì 10 agosto con il concerto de La Rappresentante di Lista, freschi del successo di Sanremo 2021. Il 14 agosto, una serata straordinaria: i maggiori rapper della scena romana si alterneranno sulla spiaggia. Inoltre, la stessa sera, si trasformerà nella notte dei falò, formalmente autorizzati e sorvegliati dal personale di sicurezza presente nell’area spettacolo.

Il 15 agosto ci sarà il Body Funk Fest, un alternarsi continuo di DJ, un vero e proprio viaggio musicale con la storia della house e funk music mondiale attraverso dj set e set elettroacustici con artisti d’eccezione e special guest. Il 19 agosto sarà il turno di Vasco Brondi, il 20 agosto I Negrita, il 21 agosto i Coma_Cose e il 22 agosto I Subsonica. L’ingresso a tutti gli eventi di Etruria Eco Festival è gratuito. È stato istituito un sito di prenotazioni per gli accessi agli spettacoli, i cui posti sono sold-out. Potranno accedere ai concerti solo ed esclusivamente le persone in possesso di apposita prenotazione.

Spettacoli anche al Parco della Legnara a Cerveteri per tutto il mese di agosto. Tra i tantissimi appuntamenti, che alterneranno musica, danza e cabaret, il ritorno di un grande comico romano, protagonista nel corso degli anni di tante serate di divertimento e intrattenimento. Sabato 14 agosto, arriva Maurizio Battista con lo show “Che paese è il mio Paese!”. Per lo spettacolo di Maurizio Battista è previsto l’ingresso con biglietto. Ticket in vendita presso il Punto di Informazione Turistica di Piazza Aldo Moro.

