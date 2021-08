Espositori da banco o da terra: caratteristiche e vantaggi

L’obiettivo di qualsiasi espositore è conquistare i cuori e le menti dei clienti tramite un marchio efficace. Il tipo di espositore da posizionare nel punto vendita è il risultato di un attento processo decisionale che combina strategia di marketing, pensiero analitico sull’esperienza del cliente e una capacità intrinseca di utilizzare gli attributi visivi e fisici di un display per creare una connessione emotiva con un cliente e portarlo all’acquisto.

Se le insegne e la segnaletica in negozio funzionano come un venditore silenzioso, anche gli espositori fanno la loro parte. Arrivare a una scelta che soddisfi tutti i requisiti può essere difficile. Qui prendiamo in considerazione le due tipologie di espositori più usati: gli espositori da banco e da terra, affrontando alcuni fattori importanti e critici che devono essere considerati nella scelta.

Espositori da banco: funzione e vantaggi

L’espositore da banco è uno strumento di marketing efficace che può essere utilizzato per promuovere le vendite di vari prodotti. Gli espositori da banco per tavoli e banconi possono essere prodotti in una varietà di materiali, come legno, plastica, cartone e cartone ondulato, o da una combinazione di materiali. La scelta del materiale giusto può dipendere, tra le altre cose, dalla tipologia del prodotto che si vuole esporre e dall’applicazione all’esterno o all’interno del punto vendita (qui per es. trovi espositori realizzati in cartone).

Solitamente sono posizionati nei pressi della cassa, per attirare l’attenzione dei clienti in fila, o su banconi e tavoli in punti strategici del negozio. Aumentano notevolmente gli acquisti d’impulso, soprattutto per quanto riguarda gli articoli di piccole dimensioni. Grazie alla loro configurazione, questi espositori sono un’ottima soluzione salvaspazio, perché possono essere riposizionati rapidamente e facilmente secondo necessità.

Sono altamente personalizzabili e possono essere realizzati in qualsiasi forma, stile o colore. Un espositore da banco può essere utilizzato per promozioni sia a breve che a lungo termine. I tester o le informazioni del prodotto possono completare l’offerta degli espositori da banco.

Espositori da terra: caratteristiche e benefici

Un espositore da terra, noto anche come espositore autoportante, è uno stand su misura, progettato per essere posizionato sul pavimento in punti strategici del punto vendita. I supporti da pavimento sono uno strumento di marketing altamente versatile che può fare molto per avvantaggiare le tue strategie pubblicitarie.

Ogni stand è progettato per organizzare in modo ordinato una quantità precisa di prodotto, è accessibile da tutti i lati e la sua superficie è spesso della stessa combinazione di colori del prodotto che sta pubblicizzando.

I vantaggi di ottenere un espositore da pavimento sono molteplici:

Spesso realizzati in cartone, sono economici e facili da montare,

Sono un ottimo modo individuale per promuovere un prodotto specifico,

Si distinguono negli spazi commerciali affollati per il loro design,

Possono essere facilmente personalizzati,

Sono accattivanti, perfetti per la comunicazione del brand.

Ovviamente, affinché la comunicazione possa essere efficace, è necessario affidarsi ad esperti del settore che vi indicheranno il modo migliore per promuovere un prodotto. Il tipo di espositore da utilizzare, la grafica che dovrà avere per ottenere un maggior impatto visivo e i contenuti testuali che dovranno essere utilizzati per trasmettere un messaggio chiaro ed accattivante ai clienti.