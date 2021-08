Il deputato Viviani (Lega) incontra la marineria di Fiumicino

Fiumicino – “Ieri, 02 agosto 2021, insieme al deputato Lorenzo Viviani, responsabile del dipartimento pesca della Lega Salvini Premier, abbiamo incontrato la marineria di Fiumicino”. Lo dichiara in una nota, Giuseppe Picciano, responsabile Dipartimento Pesca Lazio per la Lega-Salvini Premier.

“Con i rappresentati di una delle flotte più importanti d’Italia – prosegue – abbiamo espresso a Viviani tutte le difficoltà di un settore che da anni lavora, con fierezza e passione, dovendo affrontare le astruse regole imposte da un’Unione Europea sempre più distante dalle reali necessità dei settori produttivi tradizionali. Abbiamo, inoltre, fatto presenti le difficoltà oggettive e peculiari di Fiumicino, in primis il continuo insabbiamento del Porto Canale e la scarsa sicurezza nella quale si opera. Un ringraziamento a Lorenzo Viviani per la disponibilità dimostrata e per l’interesse mostrato nei confronti di uno degli asset più importanti e strategici non solo del nostro Comune ma dell’intera Regione”.

