Incendio appartamento a Civitavecchia, paura per l’anziano proprietario

Civitavecchia – Nel pomeriggio di ieri, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Isonzo nel territorio comunale di Civitavecchia per un incendio abitazione.

Una struttura adibita a ricovero attrezzi, posta sul terrazzo di una casa di un piano fuori terra era invasa dalle fiamme.

I VVF con la 17A e l’ausilio dell’auto botte hanno repentinamente estinto le fiamme e impedito alle stesse di propagarsi al resto dell’abitazione.

Sul posto l’anziano proprietario che non ha riportato danni fisici. Ad intervenire oltre ai pompieri anche i sanitati del 118 e i carabinieri.

