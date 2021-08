Montalto, il Consiglio Comunale conferisce la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

Montalto – Durante la seduta di venerdì 30 luglio, il Consiglio Comunale ha conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, in occasione del centenario della traslazione dell’Altare della Patria. L’attestato di benemerenza alla Sezione Angelo Sensoni dei Bersaglieri di Montalto di Castro e Pescia Romana.

“Sono orgoglioso di aver accolto la proposta dell’associazione – dichiara il sindaco Sergio Caci – ringrazio il presidente Luigi Zapponi per la presenza sua e degli associati durante il voto dei consiglieri”.

