Pomezia, Torvaianica e Santa Palomba: la Giunta approva la proposta di Project Financing

Pomezia – Il Sindaco e la Giunta hanno approvato la proposta di Project Financing presentata della società Siat: un progetto che prevede un investimento da parte del privato di oltre 1.500.000 euro e che andrà a gara entro l’estate.

Il progetto prevede di intervenire in 3 aree della Città:

Torvaianica

– Riqualificazione di piazzale Kennedy e dell’adiacente area di sosta in via Zara: riasfaltatura dell’intera piazza con oltre 2000 parcheggi gratuiti, piantumazione di nuovi alberi, installazione di torrette elettriche a scomparsa, nuove fontanelle pubbliche, implementazione del sistema delle griglie di raccolta delle acque piovane, panchine e percorso ciclopedonale, area di sosta per camper.

– Riorganizzazione e implementazione degli stalli grazie alla nuova viabilità delle strade interne con sensi unici di marcia per rendere più fluido il traffico, specialmente in estate, e recuperare spazio per nuovi marciapiedi e percorsi pedonali.

– Esenzione del pagamento della sosta per i residenti, agevolazioni per i titolari delle attività commerciali e i loro dipendenti, abbonamenti settimanali, quindicinali e mensili per i proprietari di seconde case.

Santa Palomba

Riqualificazione delle aree di sosta in via della Siderurgia e in via dell’Ecologia: creazione di due parcheggi custoditi e videosorvegliati a pagamento, con installazione di 5 varchi dotati di sbarre automatiche, servizio di biglietteria diurna e servizio di vigilanza specializzato. Abbonamenti agevolati per i pendolari.

Pomezia Centro

Estensione della sosta a pagamento in via Virgilio, via Rattazzi e piazza Bellini.

“Il progetto accoglie le richieste di commercianti e residenti, soprattutto di Torvaianica – spiegano gli Assessori Raspa e Castagnacci – la nuova viabilità del litorale renderà più fluido il traffico e permetterà di creare nuovi posteggi, che con la nuova gestione saranno gratuiti per i residenti. Inoltre l’area di Santa Palomba, che vedrà iniziare i lavori di riqualificazione entro il 2021, sarà dotata di 2 aree parcheggio totalmente sicure al servizio dei pendolari”.

“Con questo progetto, totalmente a carico di chi si aggiudicherà la gara pubblica e quindi a costo zero per l’Ente – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – interverremo in tre aree strategiche della Città, in particolare a Torvaianica restituendo decoro e funzionalità a piazzale Kennedy che diventerà all’occorrenza un’area polifunzionale per eventi. Anche l’area della stazione cambierà volto, grazie agli interventi previsti dal bando periferie. Un ulteriore passo avanti nel percorso di grande cambiamento che abbiamo intrapreso in questi anni per Pomezia e Torvaianica”.

