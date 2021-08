A Ostia e Ventotene l’iniziativa “Save the sea Recycle cooking oil”

Ostia e Ventotene – Sono 35 i porti turistici e commerciali peninsulari e insulari che hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione di raccolta dell’’olio alimentare esausto rivolta ai diportisti sulla corretta gestione dell’’olio da cucina: Save the sea Recycle cooking oil targata Marevivo e RenOils, insieme ai partner ASSONAT-Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici, Lega Navale e Guardia Costiera e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica.

Ad aderire all’iniziativa nel Lazio Ostia, con il Porto di Roma, e l’isola di Ventotene.

I diportisti possono così gettare l’’olio, utilizzato per cucinare in barca, direttamente al porto, salvaguardando il mare e i suoi abitanti. Non tutti sanno che l’’olio è altamente inquinante e per questo è importante non buttarlo in acqua, così come nel lavandino o nello scarico del bagno: un litro di olio è responsabile dell’’inquinamento di circa 1.000 mq di acqua, forma una sottile pellicola impermeabile che impedisce l’’ossigenazione e compromette l’’esistenza della flora e della fauna marine.

Se recuperato correttamente, invece, può essere riciclato nella produzione di biodiesel per autotrazione, in impianti di cogenerazione, nella produzione di bio-lubrificanti, di saponi, cere e altro.

Ecco tutti i porti che hanno aderito divisi per Regione:

•5 in Toscana (Pisa, Livorno, Capraia, Piombino, Isola D’Elba) grazie al partner di RenOils, EcoPuntoEnergia

•7 in Liguria (Sanremo, Alassio, Savona, Finale Ligure, Varazze, Santa Margherita Ligure, Chiavari) grazie al partner di RenOils, EcoPuntoEnergia

•7 in Puglia (Casalabate, Mola di Bari, Ostuni, Fasano, San Foca Melendugno, Vieste, Manfredonia) grazie al partner di RenOils, Protit

•1 in Abruzzo (Pescara) grazie al partner di RenOils, Adriatica Ambiente

•1 nelle Marche (Fano) grazie al partner di RenOils, Adriatica Ambiente

•2 in Veneto (Fossone e Barricata) grazie al partner di RenOils, SEB

•1 in Friuli Venezia Giulia (Lega Navale sez. Trieste) grazie al partner di RenOils, SEB

•1 in Piemonte (Lega Navale di Meina) grazie al partner di RenOils, Alberio

•4 in Campania (Marina di Salerno, Marina di Policastro, Marina di Arechi, Cantieri Nautici) grazie al partner di RenOils, Proteg

•2 nel Lazio (Porto di Roma, Isola di Ventotene) grazie al partner di RenOils, Proteg

•3 in Sicilia (Licata, Capo D’Orlando, Baia Levante) grazie al partner di RenOils, Sicilgrassi

•3 in Sardegna (Marina di Portisco, Marina di Sifredi, Marina Sant’Elmo) grazie al partner di RenOils, Ecoservicesarda