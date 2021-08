Al via “Pomezia Sicura 2021”, aumentano i controlli in città: ecco di cosa si tratta

Pomezia – La Polizia Locale di Pomezia in prima linea per l’utilità delle attività del progetto “Pomezia Sicura 2021”, orientato alla sicurezza sul territorio e all’educazione stradale per i futuri patentati.

“Pomezia Sicura 2021 è un progetto obiettivo relativo all’ ex art. 208 CdS che di fatto consente lo svolgimento di alcune attività sul territorio di sorveglianza e di monitoraggio nel periodo estivo, senza che i costi delle stesse ricadono sulle casse Comunali e quindi indirettamente sulle tasche dei contribuenti”. Così in una nota i Dirigenti Sindacali Paolo Dimasi Cisl FP Roma e Rieti e Antonio D’agostino.

“Questo ha indubbiamente facilitato l’approvazione dello stesso in ambito Comunale – spiegano -, ottenendo al tavolo trattante, svolto nei giorni scorsi nelle sedi istituzionali, una ratifica immediata in forze della auto-sostenibilità economica. E’ un progetto ad ampio spettro che trova nel periodo estivo e nella zona del litorale comunale una delle sue molteplici espressioni. All’aumentare dei flussi turistici tipico di questa stagione la Polizia Locale incrementerà proporzionalmente la presenza sul territorio con intensificazione dei controlli e dei pattugliamenti.

Più in particolare a partire dal 17 Luglio il personale si renderà disponibile alla gestione degli spazi pedonali presso il centro di Torvaianica con un presidio. Personale di coordinamento; nei fine settimana e nei giorni festivi, per la sicurezza dell’area pedonale. L’intento è quello di regalare ai villeggianti un’area delimitata all’interno della quale si possono svolgere le diverse iniziative previste nel piano eventi estate 2021, in totale sicurezza .

A questo specifico aspetto legato ai flussi turistici della stagione estiva – proseguono – si aggiungono, quali parti integranti del progetto, altre due attività specifiche, non certo di secondo piano: l’intensificazione dei controlli e dei pattugliamenti relativi ai festeggiamenti del prossimo Capodanno 2022 (sera e notte del 31 Dicembre 2021) e lo svolgimento dei moduli formativi nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie, per la diffusione capillare delle norme, degli articoli, delle indicazioni relative al Codice della Strada.

Quest’ultimo aspetto didattico – concludono Dimasi e D’Agostino – pone l’accento sul carattere volutamente divulgativo dell’intero progetto e palesa l’intento dei sostenitori volto non solo ad accentuare l’attività di controllo e di sorveglianza, ma a far crescere un comune senso di rispetto per le regole del Codice della Strada, quale parte integrante del senso civico di ogni Cittadino del nostro Comune”.

Associazione Pomezia Aiuta: “Grazie alla Polizia Locale”

Il Responsabile dell’associazione “Pomezia Aiuta”, Maria Dimasi, plaude all’iniziativa della polizia locale e dei sindacati per l’utilità delle attività del progetto per il territorio di Pomezia: “Grazie alla Polizia Locale di Pomezia per la meritoria iniziativa e grazie ai Sindacalisti. Buon Lavoro”.

