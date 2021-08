Atti vandalici nel campo di Rugby di Lanuvio, l’Amministrazione: “Non ci faremo intimidire”

Lanuvio – Continuano gli atti vandalici nella struttura del campo sportivo di rugby in via Cisternense a Lanuvio, chiusa ormai da circa due anni. La chiusura e il seguente abbandono ha portato il campo sportivo ad essere protagonista continuo di atti vandalici da parte di ignoti.

L’Amministrazione comunale, impegnata ad avviare i lavori per la realizzazione della Cittadella del Rugby, ha denunciato alle autorità competenti i danni causati da ignoti nella struttura del Campo Orlacchio e in quella del Centro Polivalente di Campoleone.

“Spiace, che di fronte al lavoro e al sostanzioso investimento (930mila euro) che l’Amministrazione comunale sta portando avanti per far crescere la disciplina sportiva del Rugby, ci sia ancora chi per protagonismo cerchi di strumentalizzare un fatto doloso sul patrimonio comunale contro il Comune di Lanuvio”, si legge in una nota dell’Amministrazione.

“L’Amministrazione comunale in collaborazione con la Consulta dello Sport – prosegue -, continuerà a portare avanti il progetto ‘Lanuvio Città dello Sport’ senza farsi intimidire da nessuno”.

