Campi e immondizia in fiamme ad Ardea, il Sindaco: “Non è una coincidenza”

Ardea – “In fiamme campi, simultaneamente in più punti, e spazzatura abbandonata agli ingressi dei siti archeologici. Pensare a coincidenze è solo cosa di chi non vuol vedere né capire“. Così il sindaco di Ardea Mario Savarese commenta in un post di Facebook i recenti incendi avvenuti nel comune rutulo, insinuando che i roghi possano non essere di natura accidentale.

“Oggi è stato dato alle fiamme un campo tipicamente coltivato (leggi qui), ma non quest’anno evidentemente. All’art.10 della legge 21 Novembre 2000 n° 353, si riporta al comma 1: le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. Qualcuno può avere interesse a che quel campo agricolo destinabile a pascolo, prossimo alle abitazioni del litorale, resti tale?”

“È invece di due giorni fa la notizia di uno sconsiderato abbandono di rifiuti di ogni genere a ridosso della recinzione del sito archeologico di Casarinaccio, a pochi passi dalla Rocca tufacea del Centro Storico”.

“Non era mai successo prima – conclude il Sindaco -; fino a poco tempo fa questa era una pratica comune al sito del Catrum Inui sebbene a pochi passi ci fossero abituali discariche più agevoli ed evidenti. Si colpisce per voler deliberatamente colpire: Chi ? Perché?”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea