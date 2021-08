Dopo anni tornano i giornali a Ventotene: in vendita nella libreria Ultima Spiaggia

Ventotene – “Da molti anni a Ventotene non arrivavano più giornali“. Ricorda l’assessore all’Ambiente e alla Sanità Francesco Carta.

“Eppure venivano richiesti – continua l’Assessore -, ma i costi e la scarsa resa fecero sparire i quotidiani. Nel 2018 riapparvero per la buona volontà di un esercente, ma poi scomparvero di nuovo e Ventotene rimase solo con la TV e i social della rete che non ha mai brillato per stabilità.

Poi è arrivata la pandemia che ha reso tutto più difficile.

Ora i giornali tornano sull’isola e saranno in vendita presso la libreria ‘Ultima Spiaggia’ in piazza Castello. La compagnia di navigazione Laziomar, che ringraziamo, si è resa disponibile per il trasporto gratuito e così ogni mattina un edicolante di Formia porta i quotidiani all’imbarco.

La Società ‘Stella Maris’ del Comune di Ventotene – spiega Carta -, prende i giornali all’arrivo e li porta in libreria. Tutto ciò è reso possibile dalla Regione Lazio, ed in particolare dal Vicepresidente Daniele Leodori, che ha mostrato grande sensibilità al problema e per questo lo ringraziamo.

Con il contributo regionale e l’operatività dell’Associazione di Valorizzazione delle Isole dell’Arcipelago Ponziano, si tenderà a rifornire l’isola durante tutto l’arco dell’anno. Un altro piccolo ma importante passo per fuoriuscire dall’isolamento geografico”.

