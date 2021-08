Incidente su via Coccia di Morto, carambola tra auto. Traffico in tilt

Fiumicino – Un brutto incidente quello accaduto nella serata di oggi, 04 agosto 2021, intorno alle ore 20:00 su Viale Coccia di Morto, all’altezza dello svincolo per via Pesce Luna. Secondo alcuni testimoni oculari, sembrerebbe che ad essere coinvolte siano 4 autovetture: due Suv, uno dei quali ha riportato gravi danni alla carrozzeria, ed una Smart.

Sul posto è intervenuto tempestivamente il 118 per soccorrere i feriti coinvolti, le cui condizioni, così come le dinamiche dell’incidente, sono ancora da accertare, ma non destano particolari preoccupazioni. Paralizzato, invece, il traffico che è andato in tilt e proseguono rallentamenti.

Notizia in aggiornamento…

