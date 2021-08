Anzio – Vandali in azione ad Anzio, dove un’automobile parcheggiata in via dei Lillà è stata distrutta nella notte. Un risveglio amaro per il proprietario di un’Audi: finestrini rotti, carrozzeria rovinata e pezzi di motore sradicati. I danni apportati all’auto sono stati ingenti e lo stesso proprietario ha deciso di segnalare a ilfaroonline.it la situazione di degrado e la paura per gli atti vandalici perpetrati nella zona.

“La mia auto – racconta l’uomo -, parcheggiata in località Cincinnato Mare, è stata presa di mira da qualche delinquente. La vettura ha subito la rottura del vetro, che ha consentito ai delinquenti di entrare, aprire il cofano e sradicare anche pezzi di motore. Un danno che non essendo coperto da atti vandalici mi verrà a costare qualche migliaia di euro”.

“Questa è purtroppo la realtà che subiamo – prosegue – e che ahimè continueremo a subire fino a quando non si prenderà sul serio dagli addetti ai lavori il tema della sicurezza. Il tempo delle chiacchiere e delle promesse inutili credo sia finito, e sia giunto finalmente il momento di agire”.

