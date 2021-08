Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il vortice di bassa pressione che si sta gradualmente approfondendo sulla Francia avrà una storia importante per buona parte della Penisola. La saccatura associata al minimo riuscirà infatti ad abbracciare tutta l’Italia settentrionale nella giornata di mercoledì e tra mercoledì notte e giovedì mattina transiterà velocemente anche sulle regioni centrali. La giornata peggiore sarà comunque quella di mercoledì perché il fronte perturbato in arrivo si avvarrà di contrasti termici molto elevati producendo fenomeni anche molto intensi e purtroppo anche grandinigeni soprattutto la sera. Nel contempo un’ondata di caldo seppur temporanea riguadagnerà terreno su tutto il Sud facendo impennare nuovamente la colonnina di mercurio sin verso i 40°C o persino superiori in Sicilia.

METEO MERCOLEDÌ 04 AGOSTO: una nuvolosità anche diffusa interesserà le regioni settentrionali fin dal mattino con qualche rovescio qua e la sulle zone alpine e prealpine, a tratti anche sulle alte pianure e in Liguria mentre sul resto della Penisola transiterà solo nuvolosità medio alta, generalmente innocua. Dal pomeriggio-sera instabilità più marcata al Nord con rovesci e temporali anche di forte intensità e localmente accompagnati da grandinate. Al Centro Sud nuvolosità compatta con qualche isolata debole pioggia. Le temperature tenderanno a diminuire al Nord mentre saliranno nuovamente al Centro ed al Sud con punte di 43°C in Sicilia, 40°C in Calabria e 38°C in Puglia e Basilicata. La ventilazione sarà generalmente meridionale debole con qualche rinforzo sui bacini settentrionali. Mari mossi.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: le condizioni atmosferiche si manterranno prevalentemente stabili sulle regioni del medio Tirreno, seppur con cieli sporcati da nubi medio-alte a tratti compatte. In tarda serata peggiora su alta Toscana appenninica, con rovesci e possibili temporali; precipitazioni deboli o moderate anche sulla Versilia. Temperature in ascesa, specie tra Umbria e Lazio. Venti a regime di brezza termica, in prevalenza deboli con temporanei rinforzi lungo le coste; in rotazione in serata da Ovest-Nordovest a partire dalla Toscana, a tratti moderati. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Martedì giunge un fronte nuvoloso su Umbria, medio-bassa Toscana e Lazio che apporterà anche delle debolissimi piogge sabbiate in particolare sui settori laziali Centro-Meridionali e localmente sull’Umbria Sud-Orientale. Seguirà un mercoledì transitorio tra sole e nubi stratificate, in particolare in aumento sulla Toscana, con prime piogge entro tarda sera sui settori di Nord-Ovest. Peggiora rapidamente la notte di giovedì sulla Toscana e successivamente su Umbria e Lazio, con rovesci e locali temporali che accompagneranno un calo delle temperature massime. Meglio nel weekend con temperature massime in nuovo aumento, tra sole e qualche nube sparsa, salvo possibili isolati piovaschi su alta Toscana.

