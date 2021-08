Oncologia, ora anche gli uomini chemioterapici potranno accedere al fondo per le parrucche

Regione Lazio – “In Consiglio Regionale del Lazio è stato approvato il mio emendamento P5-551 alla proposta di legge numero 294 del 19 maggio 2021 concernente ‘Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modificazioni di leggi regionali”, che prevede la possibilità di concedere anche agli uomini contributi per alleviare il disagio psicologico causato dalla perdita dei capelli conseguente alla chemioterapia. Con un importo di 50mila euro il fondo regionale per l’acquisto delle parrucche è incrementato per l’anno 2021, dando la possibilità di accedervi anche ai cittadini di sesso maschile, finora esclusi”. Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

“Una vittoria per l’intera comunità del Lazio – prosegue . Si tratta, infatti, di un provvedimento atteso da tanti malati oncologici, che stanno vivendo un dramma psicologico, oltre che fisico, che va a colmare la lacuna creata in precedenza dalla Regione Lazio, la quale aveva previsto questi fondi solo per le donne”.

