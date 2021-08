Riqualificazione urbana a Pomezia, arriva una rotatoria al bivio di via Roma

Pomezia – La Giunta comunale di Pomezia ha approvato il riconoscimento di interesse pubblico della variante urbanistica al Comparto Industriale D che consentirà di avviare interventi di riqualificazione urbana ed ambientale del quadrante collocato tra via Roma, la complanare della via Pontina e la via dei Castelli Romani.

Il progetto prevede la realizzazione di due rotatorie: una in corrispondenza del bivio via Roma-via dei Castelli Romani e l’altra all’intersezione tra via dei Castelli Romani e la nuova strada in corso di costruzione in adiacenza all’attuale sede ASL. Previsti, inoltre, un parco pubblico attrezzato ed un parcheggio di scambio con fermata del trasporto pubblico.

“Il Comparto D ad oggi è di fatto parte integrante del centro urbano di Pomezia – spiega l’Assessore Luca Tovalieri – Vogliamo, pertanto, integrarlo con il centro Città allargando il perimetro urbano con servizi pubblici e privati in modo da riorganizzare il tessuto cittadino, scongiurando la nascita di insediamenti industriali prossimi alle abitazioni. La costruzione di due nuove rotatorie consentirà di fluidificare il flusso veicolare su via dei Castelli Romani e via del Mare, risolvendo in via definitiva il problema dell’accesso principale della Città. Per riqualificare l’area e destinarla alla fruizione della collettività, sarà poi realizzata un’ampia area verde attrezzata oltre ad un parcheggio di scambio dotato di servizi di ricarica per veicoli elettrici”.

“Il miglioramento del Comparto D – ha evidenziato il Sindaco Adriano Zuccalà – è strategico per la crescita della nostra Città in termini di servizi e viabilità. Con questo intervento, dopo anni di attese e promesse mai mantenute, viene finalmente sciolto uno dei nodi più intricati della viabilità cittadina, il bivio all’intersezione tra via Roma, via dei Castelli Romani e la complanare della Pontina; con la realizzazione delle due rotatorie, verrà mitigato l’impatto del traffico sulla dorsale via dei Castelli Romani-via del Mare. La variante urbanistica consente, inoltre, di implementare le aree attrezzate a disposizione dei cittadini, restituendo verde pubblico e parcheggi per l’utilizzo dei mezzi pubblici”.

