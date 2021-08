A Fiumicino prosegue “Notti di cinema”: ecco i film in programma il 6 e il 7 agosto

Fiumicino – La rassegna cinematografica itinerante “Notti di cinema” prosegue il suo calendario di proiezioni in alcuni dei luoghi più caratteristici di Fiumicino.

L’evento promosso dal Comune di Fiumicino con il coordinamento della Commissione Cinematografica e dell’Acis OdV ha in programma per venerdì 6 agosto, presso il Parco Vittorio Emanuele Cecoli di Testa di Lepre, la visione del film di Riccardo Milani “Ma cosa ci dice il cervello“. L’opera cinematografica, con protagonista una eclettica Paola Cortellesi, narra le vicende di una mamma che all’apparenza conduce una professionale vita grigia da impiegata ministeriale, ma che in realtà è un agente segreto della sicurezza nazionale. Tra gag e imprevisti tenterà di aiutare i suoi vecchi amici del liceo a prendersi una rivincita dalle vessazioni subite.

Mentre sabato 7 agosto la rassegna si trasferirà a Passoscuro, presso il Giardino del Centro Anziani di Via Serrenti, 95, con la proiezione del film di Fausto Brizzi “Se mi vuoi bene” con Claudio Bisio, Sergio Rubini e Gianmarco Tognazzi. La pellicola racconta di un avvocato di successo che soffrendo di una forte depressione decide di rivalutare la sua vita, tentando di rendere felici tutte le persone che gli sono accanto, con risultati alquanto originali e imprevedibili.

L’orario di inizio delle proiezioni è previsto per le 21.00. Ingresso libero.

