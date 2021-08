Aranova, 100mila euro per il campo polivalente

Fiumicino “E’ stata approvata ieri in Giunta una delibera di prelevamento dal “Fondo di Riserva” comprensiva dell’importo di 100.000 euro da destinare alla realizzazione di un campo polivalente ad Aranova.

Come previsto nel Documento Unico di Programmazione e con riferimento ad una indagine di fattibilità elaborata dagli Uffici della Unità Organizzativa Città Sostenibile, abbiamo destinato le risorse per la realizzazione di questa imporante opera”. Lo dichiara l’assessore all’Ambiente Roberto Cini.

“L’intervento – spiega – previsto anche nel programma triennale della progettazione delle opere pubbliche 2021/2023, consiste nella realizzazione di una zona adibita a giochi, una zona di socializzazione e una struttura polivalente per la pratica degli sport all’aperto. L’Area da riqualificare, di circa 1.100 mq, è stata individuata, al momento, in via Siliqua a fianco al parco giochi già esistente”.

“Gli Uffici – aggiunge Cini – dovranno ora predisporre un progetto definitivo, per poter poi andare in gara di appalto, tenendo conto che l’opera dovrà prevedere, in linea di massima, la realizzazione di una recinzione, percorsi pedonali, zone d’ombra, panchine, cestini porta rifiuti, impianto di irrigazione, specchiature verdi, piantumazioni di essenze ed una barriera verde antirumore. Voglio ringraziare la Dirigente e gli uffici dell’Ambiente per il lavoro preliminare svolto, che consentirà, una volta concluse le procedure, di dotare Aranova di un impianto sportivo molto importante per i ragazzi della località”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino