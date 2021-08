Caroccia: “Al via i lavori di ristrutturazione della palestra della scuola Grassi e del plesso scolastico Segrè”

Fiumicino – “Sono partiti i lavori di ristrutturazione della palestra della Scuola Grassi ed, in contemporanea, il lavori per il plesso scolastico Segrè“. Lo dichiara in una nota, l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia.

“Dopo il lavoro burocratico, – spiega l’Assessore – la progettazione, la vincolistica, il genio civile e il finanziamento, da questa settimana sono partiti gli interventi per una radicale risistemazione della cortina esterna e della muratura di facciata, mentre all’interno sono partiti i lavori di adeguamento di alcune aule, e per la realizzazione del percorso verso la nuova palestra realizzata negli spazi esterni”

“Iniziano, inoltre, i lavori facente parte dello stesso appalto di realizzazione di 4 nuove aule e nuovi uffici – conclude Caroccia – che sorgeranno all’interno della vecchia palestra dismessa”.

