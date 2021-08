Covid-19, a Fiumicino i positivi sfiorano quota 200. Montino: “Necessario vaccinarsi”

Fiumicino – “Continuano a salire i dati dei contagi da coronavirus nella nostra città“. A farlo sapere è il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, tramite un post sui canali social del comune nella tarda serata di giovedì 5 agosto.

“Il report di oggi della Asl Roma 3 segnala, in totale, 192 positivi – spiega -: 7 nuovi rispetto a ieri e 2 guariti. L’età media è di 31 anni, mentre il rapporto con la popolazione totale è di 0.23″. “Scende di pochissimo la percentuale presente tra Isola Sacra e Fiumicino, ma rimane comunque di gran lunga maggioritaria con il 69% dei casi – prosegue Montino -. Di contro, sale di poco Fregene che ha il 10% del totale dei positivi”.

“E’ necessario che ci si impegni tutte e tutti per fare scendere questi numeri – conclude – con comportamenti responsabili, ovvero usando la mascherina al chiuso, ma anche all’aperto quando non è possibile mantenere la distanza dagli altri. Ed è altrettanto necessario continuare ad aderire in massa alla campagna vaccinale, nonostante le difficoltà date dall’attacco hacker al CED della Regione. Il sistema di prenotazione è di nuovo operativo da questo pomeriggio e ricordo che fino al 7 agosto è possibile vaccinarsi senza prenotazione presso il camper della Misericordia che è a Piazzale Molinari (ex Mediterraneo). Basta avere dai 18 anni in su ed essere residenti o lavorare nel nostro territorio. Le volontarie e i volontari della Misericordia vi accoglieranno con grande professionalità, così come il personale sanitario della Asl Roma 3 pronto a rispondere a tutte le vostre domande e dubbi. Ricordo anche che il vaccino somministrato è Johnson&Johnson, cioè l’unico monodose tra quelli disponibili”.

