Fiumicino, biblioteca “Giulio Regeni”: dal 6 agosto si entrerà solo con il green pass

Fiumicino – A seguito del decreto n.103 del 23 luglio scorso, da domani 6 agosto l’ingresso alla Biblioteca Comunale “Giulio Regeni” sarà consentito solo a chi è in possesso di green pass.

Si ricorda che si può ottenere il green pass 15 giorni dopo la prima dose di vaccino (valido fino alla data della seconda somministrazione), dopo la seconda dose (valido per 9 mesi), dopo la guarigione dall’infezione da SarsCoV-2 (valido per 6 mesi) o dopo un tampone molecolare o antigenico con esito negativo (valido per 48 ore).

L’obbligo non vale per le bambine e i bambini sotto i 12 anni e per le persone esentate dal vaccino per patologie. Insieme al green pass sarà necessario esibire un documento di identità.

Il personale della biblioteca è dotato di app VerificaC19 in grado di controllare la validità del green pass oltre che l’identità del possessore.

