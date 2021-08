Fiumicino, Caroccia: “Prosegue lo sfalcio dell’erba infestante su tutto il territorio”

Fiumicino – “Continua lo sfalcio dell’erba infestante, effettuato in via Giminiano Montanari, via Coccia di Morto, via di Tragliata”. Lo dichiara in un comunicato stampa, l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“Si tratta di interventi – spiega l’Assessore – che stiamo portando avanti sulle strade di grande viabilità del nostro Comune, consapevoli del fatto che il territorio è vastissimo, e che con una minima pioggia la ricrescita dell’erba infestante è veloce”.

“Il nostro impegno è sempre costante – conclude Caroccia – e gli uffici dei lavori pubblici stanno programmando in questo periodo altri molteplici interventi da portare avanti“.

