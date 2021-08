Il Consiglio regionale del Lazio approva il collegato alla legge di stabilità del 2021: ecco i temi

Regione Lazio – Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato il collegato alla legge di stabilità del 2021. Nella seduta di ieri, 04 agosto 2021m è stato approvato anche l’assestamento delle previsioni di bilancio 2021 – 2023

“Il collegato è un provvedimento importante, che vale circa 77 milioni di euro. I lavori del Consiglio regionale sono andati avanti nonostante l’attacco hacker che ha colpito il sistema informatico della Regione. Ringrazio le consigliere e i consiglieri di maggioranza e opposizione che in questi giorni hanno lavorato senza sosta”. Così Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio.

Temi al centro del collegato alla legge di stabilità

– Politiche Giovanili: costituzione di un sistema di servizi e strutture per il mondo giovanile da realizzare attraverso un programma triennale che individua obiettivi, azioni comuni e organizzazione del sistema per il mondo giovanile.

– Contrasto alla violenza di genere: costituzione dell’albo regionale di enti e organizzazioni impegnati nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza

– Istituzione del premio giovanile “Willy Monteiro Duarte”: premio destinato, previo bando di concorso, agli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, statali o paritarie, e alle strutture del sistema educativo regionale dell’istruzione e formazione professionale

– Giornata Regionale in memoria delle marocchinate: il 17 maggio di ogni anno, per ricordare i tragici episodi di violenza verificatisi in particolare delle province di Frosinone e Latina nella seconda guerra mondiale

– Tutela della salute: potenziamento dell’assistenza sanitaria con un finanziamento di 15 milioni di euro per la costituzione dell’Azienda ospedaliero – universitaria “Policlinico Tor Vergata”

– Fondo per lo sviluppo delle Smart Cities: concessione di contributi in favore dei comuni, della Città Metropolitana di Roma e delle province per la realizzazione di studi e progetti strategici diretti a implementare modelli di smart cities

– Misure straordinarie per i lavoratori dell’indotto coinvolti dalla crisi aziendale di Alitalia: promozione di iniziative a sostegno del settore del trasporto aereo. Rifinanziamento del Fondo istituito con l.r. n. 31/2008, rinominato “Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese del settore del trasporto aereo e del suo indotto”.

– Transizione Ecologica: la Regione promuove la creazione di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Lo scopo è quello di massimizzare l’autoconsumo, l’immagazzinamento e lo scambio di energia rinnovabile.

– Riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dall’impiego di combustibili fossili: divieto di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati a combustibili fossili.

– Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione: tenuto conto dell’attacco ai sistemi informatici della Regione, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi di competenza della Regione, su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 1 agosto 2021 o iniziati successivamente a questa data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 1 ottobre 2021.

Corrado: “Spinta verso il futuro con il rilancio del turismo e le smart city”

“Il Lazio fa un grande passo avanti verso il futuro. Grazie all’approvazione nel Collegato al Bilancio di quattro articoli da me fortemente voluti la nostra Regione avvia un importante percorso di innovazione, di supporto agli enti locali e di rilancio del turismo nei nostri territori“. Lo dichiara in una nota l’assessore al Turismo, Enti locali, Sicurezza urbana, Polizia locale e Semplificazione amministrativa, Valentina Corrado.

“I comuni devono essere il fulcro dell’innovazione green e tecnologica. Da questa consapevolezza nasce l’istituzione di un fondo per lo sviluppo delle cosiddette smart cities, le aree urbane in cui, grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali e dell’innovazione tecnologica, si migliorano i servizi, la mobilità, la sicurezza, la sanità e la gestione di acqua e rifiuti. Aiutiamo i nostri enti locali in questa trasformazione anche attraverso il coinvolgimento delle nostre imprese, PMI e start up, e delle università mettendole in rete insieme ai comuni per lo sviluppo di progetti pilota e sperimentali.

In questi mesi ho incontrato i nostri Sindaci e ascoltato le difficoltà che quotidianamente affrontano per la manutenzione di servizi essenziali per la collettività. La risposta concreta volta a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini, ad assicurare standard più alti di sicurezza, sanità ed igiene pubblica territoriale arriva con l’istituzione di un Fondo per la manutenzione degli ascensori e dei servizi igienici pubblici rivolto ai comuni fino a 20 mila abitanti che difficilmente riescono a garantire con risorse ordinarie di bilancio. Significa offrire servizi essenziali migliori ai cittadini residenti, agli anziani e ai disabili, e anche ai turisti che visitano i centri storici dei nostri comuni.

Il supporto agli amministratori arriva anche attraverso il contributo che garantiamo per il 50% della spesa totale sostenuta dagli enti locali interessati dal mantenimento degli uffici del giudice di pace al fine di garantire un più agevole accesso al sistema giustizia e quindi assicurare una risposta più immediata e prossima al tessuto socio-culturale ed economico dei territori.

Anche per quanto riguarda il settore turistico, asset economico fondamentale per la nostra Regione, nel Collegato facciamo un salto in avanti nel rilancio avviato in questi mesi, tenendo conto delle richieste che sono arrivate dalle imprese e dagli operatori turistici. Investiamo in una strategia che si articola su più fronti e che rafforza la collaborazione con Convention Bureau Roma e Lazio. Serve un supporto incisivo all’offerta congressuale, fieristica e ad alto impatto economico sul territorio, molto diffusa nel Lazio e in sofferenza per lo stop delle attività a causa della pandemia”.

“Vogliamo innalzare gli standard di qualità delle destinazioni, facilitare l’incontro con la nuova domanda – conclude Corrado – anche attraverso il dialogo fra gli attori pubblici e privati e promuovere sul mercato della Business Travel e Meeting Industry la destinazione e l’offerta di spazi e servizi presenti sul territorio regionale. Mettiamo in campo risorse e rafforziamo la strategia e la programmazione per la gestione degli investimenti pubblici degli enti locali per migliorare sempre di più la qualità della vita nella nostra Regione e per renderla più attrattiva dal punto di vista turistico”.

FdI: “Voto contrario. I contributi a pioggia non incideranno”

“Anche quest’anno la maggioranza Zingaretti ha presentato un Collegato di Bilancio che si contraddistingue per ridondanza legislativa e spese sbagliate. Una pioggia di contributi risibili che non incideranno sulle criticità, concessi solo a fini propagandistici con l’avallo degli ex moralizzatori M5Stelle. Fdi ha votato contro questo provvedimento, che spazia su tutti gli argomenti di competenza Regionale, reso peggiore dalla chiusura della Giunta che ha bocciato o accolto, ma riformulandoli al ribasso, molti emendamenti migliorativi da noi proposti: dall’economia al sociale, dall’occupazione e imprenditoria ai giovani, dall’innovazione al turismo, all’ambiente. Tante ma, singolarmente insufficienti, le poste di Bilancio messe su questioni che sarebbero invece di competenza della legge di Stabilità”. Così in un comunicato i consiglieri regionali del Lazio di Fdi.

“Ne risulta un Collegato insoddisfacente, – proseguono i Consiglieri – in cui spiccano svariati ‘omaggi’ a favore di amici degli amici che smentiscono i propositi di oculatezza millantati da Zingaretti. Non una voce per Roma Capitale che sta pagando duramente la rissa Grillini-Democratici sull’elezione del sindaco capitolino. Vuoto totale anche sulla semplificazione: non c’è una norma che faciliti e sveltisca le procedure, almeno per eventuali nuovi impianti di trattamento rifiuti. Nulla di nulla per il salvataggio di Alitalia e di tutto il contesto lavorativo legato all’aeroporto di Fiumicino. E’ inammissibile, inoltre, che nel Collegato di Bilancio si trovino disposizioni su temi già discussi di recente in Consiglio Regionale come in materia Urbanistica, quando da poco è stato approvato un Piano Paesistico Territoriale che sta avendo effetti devastanti sul comparto costruzioni edilizie e sul settore agricoltura e relativi indotto, con pesanti conseguenze sull’economia del Lazio”.

