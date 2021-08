Regione Lazio – “Approvato in consiglio regionale l’emendamento al Collegato al bilancio 2021 (leggi qui) che prevede da parte della regione Lazio l’istituzione il giorno 17 maggio di ogni anno, della Giornata in memoria delle Marocchinate”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale del Lazio Giuseppe Simeone.

“L’obiettivo, tra l’altro contenuto in una dettagliata proposta di legge che avevo depositato con il contributo di Moira Rotondo, – spiega il Capogruppo – già vice sindaco, assessore e consigliere del Comune di Pontecorvo, ed oggi coordinatrice cittadina di Forza Italia a Pontecorvo e coordinatrice provinciale di Frosinone di Azzurro Donna, è quello di far conoscere e ricordare, soprattutto alle nuove generazioni, i tragici episodi di violenza sessuale e fisica nei confronti delle popolazioni civili verificatisi nel mese di maggio del 1944, in particolare nelle province di Frosinone e Latina, a danno di decine di migliaia di donne, uomini e bambini, di cui si macchiarono gli appartenenti al famigerato CEF (Corpo di spedizione francese in Italia). Spetterà ora alla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definire, con propria deliberazione, il programma della “Giornata in memoria delle Marocchinate”, i relativi contenuti, le iniziative e le modalità di svolgimento delle stesse nonché la relativa copertura economica. Con questo emendamento abbiamo messo un punto ad anni di oblio e di silenzio rispetto ad una delle pagine più atroci della nostra storia recente. Solo la conoscenza può combattere l’ignoranza ed impedire concretamente che eventi analoghi macchino la storia delle future generazioni“.

