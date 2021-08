Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’intenso fronte perturbato che porterà forte maltempo al Nord nella giornata di mercoledì avrà una storia sull’Italia anche nella prima parte del giovedì. La perturbazione che ancora nella notte porterà rovesci e temporali localmente forti al Nord, passerà anche sulle regioni centrali e ultimerà il suo tragitto in mattinata. Sarà accompagnata da una diminuzione delle temperature e una ventilazione tesa dai quadranti occidentali. Qualche piovasco non è escluso su parte del Sud, segnatamente Campania, Molise e Puglia settentrionale. L’ingresso delle correnti settentrionali non riuscirà se non parzialmente a mitigare il clima dell’estremo Sud che risentirà ancora di temperature elevate, soprattutto in Sicilia dove ancora una volta si potranno toccare i 40°C.

METEO GIOVEDÌ 05 AGOSTO: Nord, ultimi piovaschi e locali temporali nelle prime ore del mattino tra Nordest ed Emilia Romagna anche forti tra Veneto orientale e Friuli ma in rapido assorbimento con un resto della giornata poco nuvoloso, al più variabile sulle Alpi ma senza fenomeni significativi. Centro: qualche piovasco o temporale fugace nelle prime ore del mattino su Toscana, Umbria e Lazio in veloce spostamento verso l’Adriatico seguito da ampie schiarite. Resto della giornata con cieli poco nuvolosi, al più variabili sull’alta Toscana con qualche occasionale fenomeno. Sud: Qualche fugace piovasco nelle prime ore del mattino tra Campania, Molise e alta Puglia in rapido dissolvimento con un resto della giornata poco nuvolosa. Sole prevalente sul resto del Sud. Temperature in leggera ripresa al Nord, in calo al Centro, Campania, Molise e nord Puglia, ancora elevate in Sicilia con punte di 40°C. Venti tesi dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: Correnti instabili transitano sul Centro-Nord della Penisola; tempo in rapido peggioramento nella notte sulla Toscana (medio- alta e Appennino), ma anche su parte dell’Umbria e del Lazio, con rovesci e locali temporali. Seguirà un miglioramento per una giornata tra sole e nubi sparse, più addensate a ridosso della dorsale, salvo instabilità diurna ancora presente su Toscana centro-orientale e Appennino. Temperature massime in calo di qualche grado. Venti occidentali moderati, con locali forti raffiche lungo le coste e sui crinali Appenninici. Mare da mosso a molto mosso.

Commento del previsore Lazio

Sulle regioni del medio Tirreno ci attende un mercoledì transitorio tra sole e nubi stratificate, compatte in particolare sulla Toscana, con prime piogge entro tarda sera sui settori di Nord-Ovest. Peggiora nel corso della notte di giovedì sulla Toscana ma anche su parte dell’Umbria e del Lazio, con rovesci e locali temporali che accompagneranno un calo delle temperature massime; seguirà un rapido miglioramento, specie su Umbria e Lazio, mentre assisteremo a residua instabilità pomeridiana sulle interne e Appennino Toscano. Meglio nel weekend con temperature massime in nuovo aumento, sole prevalente e qualche nube sparsa, salvo possibili isolati piovaschi su alta Toscana.

Fonte: 3B Meteo