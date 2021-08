Minturno, il grido d’allarme di Moni: “Agricoltori del consorzio di Bonifica senz’acqua”

Minturno – “Nonostante siano già passati tre anni dall’avvio del procedimento volto al passaggio dei comuni di Minturno, Santi Cosma e Damiano e Castelforte dal Consorzio di bonifica di Sessa al sistema consortile della Regione Lazio – dichiara il candidato a Sindaco e capogruppo consiliare della Lega Massimo Moni – ancora mancano notizie concrete circa il suo compimento continuando ad essere i nostri territori abbandonati a sé stessi senza nessuna forma di tutela per i nostri agricoltori.

Evidenti sono infatti – prosegue il candidato della Lega – i disservizi subiti in questi ultimi anni e che compromettono, non poco, ordinaria attività di un settore già in seria difficoltà.

Dal 2014 con il crollo del tubo ponte sul Garigliano sono privi di irrigazione oltre evidente mancata pulizia dei canali.

Stanno inoltre arrivando a molti nostri cittadini da una società di recupero crediti incaricata dal Consorzio di Sessa cartelle esattoriali relative al tributo per l’anno 2015.

Chiedo quindi all’amministrazione Stefanelli una maggiore attenzione ed un maggiore interesse su tale problematica rispetto quella finora dimostrata cercando di trovare una celere e pronta soluzione con la Regione Lazio”.

