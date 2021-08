10eLotto, la fortuna bacia Roma: vinto un milione con una giocata da 1 euro

Roma – Colpo grosso a Roma con il 10eLotto. Nell’ultimo concorso un giocatore della Capitale ha centrato un “dieci” in modalità istantanea che gli ha permesso di vincere 1 milione di euro, a fronte di una giocata di 1 solo euro.

Questi i numeri vincenti: 27 34 42 55 58 62 66 72 77 80. Questa centrata a Roma è una delle dieci vincite più alte ottenute con il 10eLotto nel 2021, in una classifica che vede sempre in testa i 5 milioni di euro vinti a Cesano Boscone (Mi) nel concorso del 23 gennaio scorso.

Nell’ultimo concorso Roma a segno anche con un “otto” doppio numero oro (ottenuto mettendo in gioco nove numeri) da 20mila euro. Sul podio dei premi più alti di giornata ottenuti con il 10eLotto anche i 100mila euro vinti a Savona ed i 50mila euro finiti a Siderno (Rc).

