Caroccia: “Procedono a pieno ritmo i lavori di asfaltatura di via Castel Campanile”

Fiumicino – “Proseguono speditamente i lavori di riasfaltatura della importante arteria stradale via Castel Campanile, un intervento che si è reso urgente, considerando che negli ultimi anni, con le avverse condizioni meteorologiche e il frequente passaggio dei mezzi ordinari e da lavoro, il manto stradale è stato reso dissestato in più punti“. Lo dichiara in una nota stampa, l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia.

“Per questo motivo, – spiega l’Assessore – abbiamo stanziato un finanziamento considerevole per l’intervento in corso, che consiste nella rimozione di 3 centimetri del vecchio asfalto e la posa in opera di ulteriori 10 centimetri di nuovo asfalto. Questo, oltre a dare consistenza al lavoro stesso, sarà anche duraturo nel tempo“.

“Sempre in questo quadrante, – conclude Caroccia – sono imminenti nuove opere stradali”.

