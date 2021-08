Coronavirus, a Fiumicino i positivi raggiungono quota 200

Fiumicino – “Era da maggio scorso che i positivi nel Comune non toccavano quota 200. Oggi, 6 agosto secondo i dati forniti dalla Asl Rm3, è proprio questo il numero di casi che registriamo nel nostro territorio, a fronte di 9 nuovi casi e un guarito rispetto a ieri”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Tra i positivi – aggiunge – piena corrispondenza fra uomini e donne, 100 e 100, con una età media di 31 anni. Le località più colpite sono Fiumicino e Isola sacra (69% dei casi), Fregene (10%), Parco Leonardo (6%)”.

“La curva in salita va assolutamente arrestata – conclude Montino – e l’unico modo per farlo, oltre a seguire tutte le indicazioni delle autorità sanitarie, è vaccinandosi. Oltre che negli hub della Regione, fino al 7 agosto è possibile vaccinarsi senza prenotazione presso il camper della Misericordia che è a Piazzale Molinari (ex Mediterraneo). Basta avere dai 18 anni in su ed essere residenti o lavorare nel nostro territorio. Il vaccino somministrato è Johnson&Johnson in monodose”.

