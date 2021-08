Fiumicino – Riapre il Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino. Dal 6 agosto, infatti, il “Leonardo Da Vinci” torna a disporre dell’area check-in chiusa dal 17 marzo 2020 a causa dell’emergenza Covid-19.

Tanti i viaggiatori che, dalle prime ore di questa mattina, ne hanno usufruito: carichi di zaini e valigie, hanno potuto godere di spazi tutti nuovi, in grado di accogliere ben 17mila passeggeri in più (le zone di circolazione e di accodamento pre-controlli, infatti, sono aumentate rispettivamente del 13% ed oltre il 360% rispetto a prima).

di 12 Galleria fotografica Covid-19, all'aeroporto di Fiumicino si (ri)parte: torna operativo il Terminal 1









Sebbene il flusso dei passeggeri non sia ancora paragonabile a quello del periodo pre-Covid, Aeroporti di Roma ha comunque voluto dare un forte segnale di ripartenza ai viaggiatori: “E’ un bel segnale di ottimismo – spiega ai microfoni de ilfaroonline.it Veronica Pamio, direttrice Relazioni Esterne di Aeroporti di Roma -, dà l’idea della ripresa, che è lenta ma c’è”.

“In tutto luglio – racconta – abbiamo viaggiato ad un 30% del traffico, e durante la scorsa settimana abbiamo visto per la prima volta un picco di 60mila passeggeri, contro i picchi di 150mila dell’epoca pre-Covid. La nostra volontà, però, è quella di poter garantire ai nostri passeggeri un’esperienza di viaggio più confortevole e sempre sicura“.

Ad accompagnare il percorso dei passeggeri dal check-in ai controlli di sicurezza è un impianto ledwall lungo circa 130 metri, per il quale studenti e docenti dell’Accademia delle Arti e delle Nuove Tecnologie hanno realizzato la campagna multimediale “Italian History/Italian Stories” che racconta, con suggestioni visive, l’Italian way of life, esortando a volare di nuovo e tornare a connettersi.

I controlli di sicurezza, all’insegna del massimo comfort, sono dotati anche di una Family Lane dedicata alle famiglie con bambini e passeggini al seguito e prevedono sistemi innovativi per la sanificazione delle vaschette che rendono il passaggio ancora più fluido e veloce.

All’interno del Terminal 1 verranno effettuate le operazioni di accettazione per Aegean Airlines, Air Malta, Albastar, Eurowings, Ryanair e Vueling Airlines, mentre le attività di riconsegna bagagli di questi vettori continueranno ed essere effettuate al Terminal 3. Restano disponibili al Terminal 3 tutte le attività di test Covid e di somministrazione vaccini Vax & Go (leggi qui).

