Dalla Regione 14 milioni di euro per rilanciare i porti di Fiumicino e Civitavecchia

Quattordici milioni di euro, 700mila euro all’anno da qui al 2041 già finanziati, per rilanciare la portualità di Civitavecchia e Fiumicino. Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato l’emendamento della consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano, inserito nel collegato di bilancio.

“Un lavoro lungo e importante di cui sono davvero orgogliosa – spiega Califano -. Si tratta di fondi importantissimi, fondamentali, per rilanciare uno degli asset centrali non solo della nostra Regione ma dell’intero Paese. I 14 milioni serviranno per la copertura degli oneri derivanti dalla contrazione dei prestiti con la banca europea degli investimenti riguardi gli interventi relativi al nuovo porto commerciale di Fiumicino e l’ultimo miglio ferroviario del porto di Civitavecchia”.

“Un provvedimento importantissimo – continua – legato al completamento di opere infrastrutturali strategiche per il sistema logistico e trasportistico del Lazio. Un risultato portato a casa con tanta fatica per il quale voglio ringraziare in particolare il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori e il presidente dell’Autorità di Sistema, Pino Musolino. L’obiettivo ora è completare il prima possibile opere fondamentali per questi territori che diano nuovo respiro anche al turismo, asset che dopo il Covid ha subito una forte contrazione. Con questo maxi stanziamento andiamo invece a dare nuovo impulso a due territori da sempre considerati la porta del Mediterraneo, salvaguardando i posti di lavori con uno sguardo a nuova occupazione”.

