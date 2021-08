Incendio in via Forni, Di Giovanni (M5S Ostia): “La Lega non prenda meriti che non ha”

Ostia- “Le dichiarazioni di Monica Picca, sono il simbolo della scorrettezza che contraddistingue la Lega, in quanto il documento presentato non ha simboli ma contiene soltanto le firme di tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione”. Così in una nota, il capogruppo M5S al X Municipio, Antonino di Giovanni in merito al documento votato in urgenza ieri mattina, 05 agosto 2021, dal Consiglio Municipale, per dare una risposta immediata alle famiglie che sono fuori casa, dopo l’incendio che ha colpito gli appartamenti di via Forni ad Ostia.

“Dichiarazioni scorrette quelle della Picca – continua Di Giovanni – che a questo punto non lascia dubbi sul fatto che per una questione di meri consensi elettorali, si sfrutta la disperazione degli abitanti di via Forni, che, però, sanno benissimo comprendere chi li ha lasciati, da 20 anni, a questa parte nel degrado più assoluto. Dov’era la Picca quando sedeva sugli scranni municipali accanto al presidente Vizzani espressione del PDL (Popolo delle Libertà), che invece di pensare a risolvere i problemi delle case ERP comunali di Ostia Nuova, organizzava lo sgombero dell’Idroscalo, mettendo in strada altre famiglie in uno stato di grande fragilità? Strano che all’epoca il dolore e il dramma delle famiglie non interessasse alla consigliera che oggi si sbraccia a difesa dei più fragili”.

“Il Movimento 5 Stelle, – conclude il Capogruppo – oltre ad essere presente sul posto nel giorno dell’incendio, ieri ha dato prova di grande responsabilità facendo uscire dall’aula all’unanimità dei voti, un documento per sollecitare il Dipartimento Patrimonio a prendere provvedimenti nell’immediato per garantire a queste famiglie il ritorno alle proprie abitazioni in tutta sicurezza”.

